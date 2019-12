Pleintje Koopwarenstraat moet ontmoetingsplaats worden, met zes extra parkeerplaatsen Claudia Van den Houte

23u25 0 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw zal het plein op de hoek van de Dwarsstraat en de Koopwarenstraat in het voorjaar 2020 inrichten als ontmoetingsplek voor de buurt.

Het bestuur ziet het nieuwe plein als een rustpunt langs de as centrum-station. “Het plein zal in deze drukke omgeving zorgen voor de open ruimte die er momenteel ontbreekt”, zegt schepen voor Openbare Werken Yves De Smet (LvB). Een deel wordt ingericht als openbaar groen. “We willen daarmee verder inzetten op het ontwikkelen van een groene cluster in het centrum”, aldus schepen voor Klimaat en Duurzaamheid Andy Depetter (Groen). “Er is ruimte voor ontmoeting, picknick-, speel-en rustgelegenheid. De wandelpaden zullen verhard zijn in waterdoorlatende materialen. Kinderen krijgen speelheuvels om op te ravotten en een wadi zal een deel van het hemelwater op het terrein bufferen. Daarnaast is er voldoende plaats voor natuurlijke speelelementen zoals een wilgenhut, klauterrotsen en boomstammenparcours. Bij de aanplant van het openbaar groen zal er veel aandacht geschonken worden aan biodiversiteit en is gekozen voor beplanting en bomen die vlinders en bijen aantrekken.”

Er komen ook zes extra parkeerplaatsen, waaronder een parkeerplaats voor mensen met een handicap. De extra parkeerplaatsen waren eerder ook al een vraag van de buurtbewoners. “De parkeerplekken worden omgeven door plantvakken voor een aangenaam straatbeeld”, vertelt De Smet. De toegang tot de parking komt aan de kant van de Guido Gezellestraat. “In de bocht van de Dwarsstraat met Koopwarenstraat komt er trouwens een nieuw bushokje met overdekte fietsenstalling. Het nieuwe park zal de nodige rust brengen en het straatbeeld opwaarderen.”