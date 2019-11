Piet Pablo krijgt extra steun om pakjes te brengen naar kansarme kinderen met vzw Pakjesavond Claudia Van den Houte

24 november 2019

23u08 0 Denderleeuw Piet Pablo krijgt dit jaar extra hulp bij het ronddragen van pakjes in Denderleeuw. Met zijn vzw Pakjesavond bezorgt hij al enkele jaren pakjes aan kansarme kinderen.

Dit jaar krijgt hij de hulp van vier extra pieten om de pakjes rond te dragen. “Dankzij de financiële steun – een bedrag van 1.000 euro – van Cera, konden we investeren in vier nieuwe, duurzame pietenpakken”, zegt een tevreden Daan Baeyens, stichter van Pakjesavond. Met bijna 400.000 vennoten is Cera de grootste coöperatie van België. Deze coöperatie brengt mensen, middelen en organisaties samen, bundelt krachten, neemt initiatieven en realiseert projecten met een duidelijk doel: investeren in welvaart en welzijn. Een project gericht op kinderarmoede krijgt dan ook de volle steun.

