Parochiestraat tijdelijk afgesloten door herstellingswerken aan riolering Claudia Van den Houte

10 augustus 2020

18u19 1 Denderleeuw De Parochiestraat in Iddergem is tijdelijk afgesloten omdat er dringende herstellingswerken worden uitgevoerd aan de riolering.

De werken gebeuren tussen huisnummers 23 en 27. De rijbaan is afgesloten over de volledige lengte van de werkzone. Fietsers en voetgangers kunnen hun woningen altijd bereiken. Voor personenwagens is er een omleiding, in beide richtingen, via de Victor Witterzeelstraat, Hoogstraat en Sijpestraat. Zwaar verkeer wordt omgeleid via de N405, Iddergemstraat en de Hoogstraat.

Omdat de ernst en de omvang van de werken moeilijk in te schatten zijn, kan de gemeente niet meegeven hoelang er hinder zal zijn. De werken zullen vermoedelijk ten laatste eind augustus afgerond zijn, onder voorbehoud van weersomstandigheden of andere onvoorziene situaties.