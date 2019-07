Pan op het vuur veroorzaakt rookontwikkeling in keuken Koen Baten

01 juli 2019



In de Reigerstraat in Welle is maandagmiddag rond 13 uur een brand ontstaan in de keuken. De bewoners waren een pan vergeten op het elektrische vuur. Dit veroorzaakte heel wat rookontwikkeling in de keuken. De brandweer werd verwittigd en kon het vuur beperken tot de kookplaat, maar deze is waarschijnlijk wel vernield.

De bewoners konden tijdig de woning verlaten en bleven ongedeerd. De rest van de woning liep lichte rookschade op, maar de bewoners konden na de nodige verluchting terug hun woning betreden. De Reigerstraat was even afgesloten voor het verkeer.