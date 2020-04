Paard sukkelt in beek en kan na twee uur gered worden Koen Baten

30 april 2020

15u26 0 Denderleeuw Na een operatie van bijna twee uur heeft de brandweer van Denderleeuw samen met een dierenarts en de eigenaars een paard kunnen bevrijden uit een beek in Welle. Hoe het dier er was ingesukkeld, is niet duidelijk. Het paard zat diep vast in de grond waardoor het niet eenvoudig was om het te bevrijden.

Rond 11.45 uur donderdagmorgen kreeg de brandweer de eerste oproep voor het paard dat vastzat in de beek in de Wildebeekstraat in Welle. Zij kwamen snel ter plaatse om het dier te helpen uit zijn benarde positie te geraken, maar dit verliep niet vanzelfsprekend. Na enkele uren slaagden de hulpdiensten er in het beest uit de gracht te krijgen. Het paard zelf is ongedeerd, maar zal wel nog even moeten bekomen van de reddingsoperatie.