Oudere bewoonster naar ziekenhuis ter controle nadat pot op het vuur blijft staan Koen Baten

01 juli 2019

15u05 5

In een appartement in de A. Rodenbachstraat in Denderleeuw is maandagochtend een brandje ontstaan nadat een kookpot op het vuur was blijven staan. Er ontstond een lichte rookontwikkeling, maar het vuur was zeer snel onder controle. Een oudere bewoonster van het appartement werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis, maar is er niet erg aan toe.