Oude voetbalkantine tegen de vlakte voor nieuw ‘Denderpark’ Claudia Van den Houte

20 januari 2020

19u57 0 Denderleeuw De kantine op de oude voetbalvelden aan de Schiptrekkersbrug is maandag tegen de vlakte gegaan. Ze werd afgebroken met het oog op de realisatie van een ‘Denderpark’.

Het gemeentebestuur wil de zone tussen het dorpscentrum, de Dender en de spoorwegtalud van de lijn Gent-Brussel inrichten als een Denderpark, dat een groene long moet worden in Denderleeuw. Inwoners zullen er kunnen spelen, wandelen, fietsen, en er zal ook worden ingezet op toerisme en natuurbeleving. Het bekende speelplein ‘Hof ter Leeuwe’, dat naast de oude voetbalvelden ligt, zal daarbij geïntegreerd worden. Het is ook de bedoeling dat er een doorsteek komt vanuit de Guido Gezellestraat naar het nieuwe Denderpark. Het vroegere Chinese restaurant in de Guido Gezellestraat - voordien nog danscafé ‘Goldstar’ of het ‘sterreken’ - wordt afgebroken om een opening te creëren naar het Denderpark.