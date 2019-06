Oud-spelers van ex-kaatsclubs Sportief en Doordrijvers verbroederen tijdens ‘Kosjing op de Plesj’ Claudia Van den Houte

12 juni 2019

17u35 0 Denderleeuw De oud-spelers van de vroegere Iddergemse kaatsploegen Sportief en Doordrijvers verbroederen opnieuw tijdens ‘Kosjing op de Plesj’ op zaterdag 22 juni.

De wedstrijden tussen de twee sterk rivaliserende Iddergemse kaatsploegen Sportief en Doordrijvers waren vroeger legendarisch. Omdat verschillende inwoners heimwee kregen naar de oude derby’s, besloten enkele oud-spelers vier jaar geleden om de twee ploegen opnieuw te laten spelen, maar dan in een verbroederingsmatch. In 2016 vloog er na tien jaar opnieuw een kaatsbal door de lucht in Iddergem, tijdens de eerste ‘Kosjing op de Plesj’. Intussen is de kaatsnamiddag al aan de vierde editie toe. De oud-spelers van Sportief en Doordrijvers kaatsen opnieuw op het dorpsplein vanaf 14 uur. Een dag voordien, op vrijdag 21 juni, worden de ploegen geloot in café De Key-Boys vanaf 19 uur.