Oud-burgemeester Jan De Dier aan beterhand na zwaar ongeval

27 december 2019

17u57 0 Denderleeuw Oud burgemeester van Denderleeuw Jan De Dier is aan de beterhand na het zware ongeval dat hij had in Aalst. Hij werd onwel achter het stuur en drukte dan zijn gaspedaal in waardoor hij aan hoge snelheid op een geparkeerde vrachtwagen knalde. Hij verkeerde een tijdje in levensgevaar en werd in een kunstmatige coma gehouden.

Het ongeval gebeurde op 15 december op de Parklaan in Aalst rond 18.45 uur. Jan De Dier reed toen in de richting van Erembodegem toen hij onwel werd en plankgas gaf. Wat volgde was een ware ravage en de ex-burgemeester werd met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn vrouw zat naast hem maar bleef ongedeerd bij de klap.

Hij laat nu weten via zijn Facebookpagina dat hij aan de beterhand is na het zware ongeval. “Ik voel me relatief goed en revalideer nu in Nederland", laat hij weten. Hoe lang hij daar nog zal moeten blijven is niet duidelijk.

De voormalige burgemeester heeft er zware tijden opzitten. Vorig jaar was hij ook nog het slachtoffer van een overval aan zijn appartement aan de kust. Ook hier moest hij een tijd lang van herstellen.