Opvallende sluikstort: voedingsproducten van OCMW weggegooid Claudia Van den Houte

04 februari 2020

19u00 9 Denderleeuw Ter hoogte van de post in Denderleeuw werd er het voorbije weekend opvallende sluikstort gevonden: het gaat om voedingsproducten die via het OCMW worden bedeeld.

Dat bevestigt het OCMW naar aanleiding van een vraag van gemeenteraadslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang). Het OCMW verdeelt vanuit de voedselbank voedingsproducten aan minderbedeelden in Denderleeuw. “De bedeling van de voedingswaren wordt een paar keer per jaar georganiseerd. Het is nu toch al een tijdje geleden dat deze bedeling plaatsvond. Tussendoor kan het zijn dat een inwoner van Denderleeuw via een dringende steun een voedselpakket meekrijgt. Heel soms is een inwoner hier niet tevreden mee gezien hij gehoopt had op cash geld. We betreuren te moeten zien dat deze voeding wordt weggegooid”, klinkt het bij het OCMW.