Oppositieleden dienen klacht in bij taalcommissie nadat gemeente drietalige coronaflyer verspreidde Claudia Van den Houte

21 augustus 2020

17u22 1 Denderleeuw Oppositieraadslid Geert Van Cauter (N-VA) heeft een klacht ingediend bij de taalcommissie omdat het Denderleeuwse gemeentebestuur een meertalige flyer over de coronamaatregelen verspreidde.

De voorbije dagen werd er in elke bus in Denderleeuw een bewonersbrief en een flyer gedropt. Daarin somt de gemeente de geldende coronamaatregelen op en waarschuwt ze onder meer ook voor de stijgende besmettingscijfers in Denderleeuw. Van Cauter stoort zich aan het feit dat er in drie talen - Nederlands, Frans en Engels - wordt gecommuniceerd. “Ik kan me totaal niet verzoenen met de drietalige folder die de gemeente uitbracht”, zegt Van Cauter, die benadrukt dat hij niet in naam van zijn partij N-VA maar ten persoonlijke titel spreekt.

“In Wallonië is elke communicatie eentalig opgesteld. Waarom moet het hier dan anders? Dit bevordert de integratie niet. De klacht bij de taalcommissie is ingediend.” Ook gemeenteraadslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) laat weten klacht te zullen indienen.

“Dit gaat over volksgezondheid, die staat voorop”, reageert schepen van Communicatie Marnick Vaeyens (LvB). “We willen met de flyer en brief zoveel mogelijk mensen bereiken, wat niet altijd makkelijk is. Het is in het belang van iedereen dat we veel mensen bereiken, in naam van de volksgezondheid.”