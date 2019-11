Oppositie over vele investeringen in meerjarenplan bestuur: “Dromen zijn bedrog” Claudia Van den Houte

20 november 2019

13u47 2 Denderleeuw De oppositiepartijen in Denderleeuw staan sceptisch tegenover de 34 miljoen euro geplande investeringen in het meerjarenplan van het bestuur. Ze vrezen dat die niet allemaal zullen worden uitgevoerd en zijn dan ook tegen de belastingverhoging die ermee gepaard gaat.

Het gemeentebestuur van Denderleeuw plant zoals bekend liefst 34 miljoen euro aan investeringen de komende zes jaar. Onder meer de herinrichting van het dorpscentrum met een Vrijetijdshuis, een heropwaardering van de stationsbuurt en een uitbreiding van ontmoetingscentrum De Palaver met een polyvalente zaal en een Huis van het Kind staan op het programma, maar daartegenover staat wel dat de belastingen worden verhoogd. Volgens het bestuur lagen de belastingtarieven in Denderleeuw lager dan in andere gemeenten. De aanvullende personenbelasting stijgt van 7 naar 7,35 procent en de opcentiemen op de onroerende voorheffing ofwel de belasting op eigendom wordt verhoogd van 818,64 naar 950.

De oppositie is het niet eens met de belastingverhoging, temeer omdat ze denkt dat alle geplande investeringen niet zullen worden uitgevoerd. “Deze meerderheid is van plan om in de komende jaren zo’n 34 miljoen euro te investeren. Dat klinkt natuurlijk mooi, maar dat zullen we ook maar direct met een korreltje zout nemen”, zegt gemeenteraadslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang). “In het verleden werd vastgesteld dat de bestedingsgraad van de investeringen vrij laag lag. Slechts 47 procent van de gebudgetteerde investeringen werden ook daadwerkelijk uitgegeven. U zal misschien zeggen dat de ‘onbestuurbaarheid’ hiervan de oorzaak was, maar dat was in de legislaturen daarvoor ook reeds het geval. Structureel te hoog geraamde investeringsbudgetten geven nu eenmaal een verkeerd beeld van het te voeren beleid en zorgen ervoor dat er verkeerde beslissingen worden genomen zoals besparingen of de verhoging van belastingen, terwijl nadien blijkt dat deze helemaal niet nodig waren”, aldus Slagmulder.

Dromen en wensen

Ook N-VA stemde tegen het meerjarenplan. “Er staan veel leuke dingen in het programma, maar die worden niet met de huidige middelen, maar via extra belastingen gefinancierd”, verklaarde gemeenteraadslid Johan Duyck (N-VA). Plus onthield zich op de stemming. Gemeenteraadslid Geert Van Schelvergem (Plus) wees op de vele ‘dromen en wensen’ in het plan. “Er is niets mis met dromen en wensen, maar de meeste dromen zijn volgens Marco Borsato bedrog. Ze moeten samenhangen en worden uitgevoerd. Hier en daar worden er gronden aangekocht om nadien pas te onderzoeken wat ermee kan gebeuren”, aldus Van Schelvergem.

Gemeenteraadslid Christel De Bruecker (Vlaams Belang) wou weten wat er met het gebouw van de huidige bibliotheek zal gebeuren, aangezien de bib een plaats krijgt in het geplande Vrijetijdshuis op de site Triolet, die de gemeente onlangs aankocht. Burgemeester Jo Fonck (LvB) gaf toe dat er nog geen bestemming is. “Af en toe duikt er een opportuniteit op, zoals Triolet, en krijgen dossiers een andere wending. Waarschijnlijk zullen we de bib-site vermarkten. Wat de uitvoeringsgraad van de investeringen betreft: geen enkele gemeente slaagt erin een uitvoeringsgraad van 100 procent te behalen. De voorbije legislatuur is er veel gepland, vandaag kan er overgegaan worden tot realisatie. Je moet eerst zaaien voor je kan oogsten. De voorbije jaren is er gezaaid, nu is het tijd om te oogsten”, aldus Fonck.

Politie onderbemand

Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) vindt het positief dat er nog meer wordt ingezet op veiligheid, met onder andere een integraal veiligheidsplan, een extra gemeentewacht, het verder uitbouwen van het cameranetwerk,..., maar zijn partij maakt zich wel zorgen over het feit dat het politiekorps nog steeds onderbemand is. “Er zijn duizenden politieagenten tekort in Vlaanderen, maar desondanks zullen we het kader met een tiental politieagenten uitbreiden”, zegt Fonck. “De uitdaging zal zijn om het ingevuld te krijgen.”

Slagmulder is ook onder meer niet akkoord met de subsidies voor multiculturele feesten, pleit voor een leidend ambtenaar lokale economie, vindt dat er dringend werk moet worden gemaakt van het dorpsplein, maar stelt zich vragen bij een verkeervrij/verkeersluw dorpscentrum, vindt dat er nog meer moet worden ingezet op voet- en fietspaden en de weginfrastructuur... Hij pleit ook voor de oprichting van een gemeentelijk rusthuis, het opnieuw live uitzenden van de gemeenteraad, een hoofddoekverbod in te voeren in alle arbeidsreglementen voor het gemeentepersoneel en nog veel meer.