Oppositie komt niet naar gemeenteraad: “Onverantwoord, zeker met 65-plussers in raad” Claudia Van den Houte

24 maart 2020

20u30 0 Denderleeuw De oppositiepartijen in Denderleeuw laten weten dat ze donderdag niet naar de gemeenteraad zullen komen.

In sommige andere gemeenten wordt de gemeenteraad door de coronacrisis uitgesteld of gebeurt die virtueel. In Denderleeuw is gepland om die wel nog fysiek te laten samenkomen, maar er wordt geen publiek toegelaten. De gemeenteraad vindt uitzonderlijk ook plaats op een alternatieve locatie, in zaal Den Breughel, zodat de raadsleden op een veilige afstand van elkaar kunnen zitten. De oppositie vindt het geen goed idee om de gemeenteraad toch nog fysiek te laten plaatsvinden in deze coronatijden en laat weten afwezig te zullen zijn donderdag.

“Als raadslid hebben wij een voorbeeldfunctie”, zegt N-VA-gemeenteraadslid Geert Van Cauter. “De risico’s zijn te groot. Vele raadsleden zijn ook boven de 60. Deze mensen behoren dus tot de risicogroep. N-VA zal niet aanwezig zijn op de gemeenteraad en bij uitbreiding de hele oppositie niet.” Vlaams Belang en Plus stellen in vraag of het wel verantwoord is om de gemeenteraad te laten doorgaan, “met toch enkele 65-plussers in de raad”, aldus gemeenteraadslid Geert Van Schelvegem (Plus). Het schepencollege ging wel digitaal door. “In de meeste gemeenten wordt de raad afgelast of gaat hij digitaal door. Er werd niet eens overlegd met de verschillende fracties”, stelt gemeenteraadslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang). “Waarom de gemeenteraad niet uitstellen naar een latere datum?”, vraagt Van Schelvergem.

Burgemeester Jo Fonck (LvB) zegt het te zullen bekijken. Gemeenteraadsvoorzitter Lieven Vernaillen verklaarde eerder al dat werd beslist om de raad te laten doorgaan omdat er enkele dringende zaken op de agenda staan. “De raad was al vastgelegd vóór de mogelijkheid om een virtuele gemeenteraad te houden bekend werd gemaakt.”

Ook in buurgemeente Haaltert weigert de oppositie om naar de volgende gemeenteraad te komen. Daar was er een virtuele gemeenteraad gepland, maar de oppositiepartijen zijn er niet mee akkoord dat er ook niet hoogdringende punten op de agenda werden geplaatst.