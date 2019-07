Opnieuw lichaam gevonden aan sluis in Denderleeuw Koen Baeten

30 juli 2019

10u45

Bron: Eigen berichtgeving 82 Denderleeuw In de Kaaistraat in Denderleeuw is opnieuw een lichaam gevonden in het water. Politie en brandweer zijn momenteel ter plaatse.

Het is nog onduidelijk over wie het gaat. Het lichaam werd opgemerkt toen de brandweer opnieuw controle kwam doen voor de vissterfte. De dijk is afgesloten voor alle verkeer.

Gisteren werd ook al een lichaam gevonden in het water op dezelfde locatie. Mogelijk gaat het om een jongeman uit Ninove, maar het parket wil eerst een autopsie om meer duidelijkheid te krijgen. De jongeman werd aangetroffen toen de brandweer zuurstof in het water aan het pompen was. Door de deining en de golven die dit veroorzaakte, kwam het stoffelijk overschot bovendrijven.