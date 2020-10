Open Vld Denderleeuw heeft nieuw bestuur: “Lokale afdeling terug op de kaart zetten” Claudia Van den Houte

06 oktober 2020

18u33 1 Denderleeuw Open Vld Denderleeuw heeft een nieuw bestuur. De partij lijkt klaar voor een nieuwe start na de strubbelingen die er waren sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen.

Eerder vandaag was al bekend dat Els Cosyns, huidig gemeenteraadslid, verhuist naar Denderhoutem en bijgevolg haar mandaat niet verder meer kan opnemen. Eerste opvolger Geert de Cock, ook liberaal in hart en nieren, zal haar plaats innemen in de gemeenteraad. Tweede mandataris Jochen Baert blijft op post in het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). Het nieuwe bestuur bestaat uit voorzitter Jochen Baert, ondervoorzitter Björn De Cock, algemeen secretaris Patrick Vandriessche, penningmeester Jill De Smet, politiek secretaris Geert De Graeve, bestuursleden Hans De Smet, Geert De Cock en Guy Valckenier.

“Om de lokale afdeling weer op de kaart te zetten, gaan we initiatieven uitwerken en in dialoog gaan met onze leden op een coronaveilige manier”, klinkt het. “Ook onze senioren, die al jaren trouw lid zijn en de partij steunen vergeten we niet. In samenspraak met hen bekijken we hoe hun werking het beste kan worden ondersteund.”