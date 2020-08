Op deze plaatsen moet je vanaf 1 september nog een mondmasker dragen in Denderleeuw Claudia Van den Houte

31 augustus 2020

19u22 12 Denderleeuw Zoals al aangekondigd , versoepelt Denderleeuw de coronamaatregelen vanaf 1 september.

Onder meer de algemene mondmaskerplicht wordt gewijzigd. Vanaf dinsdag moeten inwoners vanaf twaalf jaar alleen nog een mondmasker dragen in de omgeving van het station - meer bepaald op het Stationsplein, de stationsparkings en de tunnel onder het station -, aan de schoolomgeving bij het brengen en halen van kinderen, in wachtrijen én in situaties wanneer de sociale afstand van 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden.

Uiteraard blijven de verplichtingen van de federale overheid gelden. Die verplicht een mondmasker vanaf twaalf jaar op het openbaar vervoer, de middelbare school, bij de kapper en schoonheidsspecialist, in winkels, in de bioscopen, de theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, musea, bibliotheken, casino’s en speelautomatenhallen, in de gebedshuizen en bezinningsplaatsen, in de voor de publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen zoals het gemeentehuis, op markten en kermissen, en in horecazaken wanneer je je verplaatst.

Ook evenementen zijn vanaf 1 september opnieuw toegelaten in Denderleeuw onder strikte voorwaarden, waaronder het voorleggen van een coronadraaiboek en het aanduiden van een coronaverantwoordelijke. Eetfestijnen zijn niet toegelaten. Er mag enkel worden gewerkt met afhaal of levering. Sportwedstrijden mogen doorgaan, maar binnen is er geen publiek toegelaten.

Verder worden vanaf 1 september enkele gemeentelijke zalen terug opengesteld, zoals de sporthal - met uitzondering van het sanitair voor trainingen en de kantine -, het Koetshuis, ‘t Kasteeltje en zaal Den Breughel. De Palaver mag enkel open voor het ontmoetingscafé en de reguliere werking van Samenlevingsopbouw, Uit De Marge en Babbelonië. De voetbalkooi is alleen toegankelijk onder begeleiding van de gemeentelijke (jeugd)opbouwwerkers.