Ook in Denderleeuw staat waterpeil Dender hoog Claudia Van den Houte

06 maart 2020

20u32 0 Denderleeuw Net zoals op andere plaatsen in de Denderstreek, stond ook in Denderleeuw het waterpeil van de Dender opvallend hoog.

Dat was vooral goed te zien vanop de Schiptrekkersbrug. De Vlaamse Milieumaatschappij bevestigt dat er op korte tijd heel veel regen is gevallen, maar verwacht geen overstromingen dankzij de investeringen in wachtbekkens. De verschillende wachtbekkens in de Denderstreek liepen wel vol. Er zijn in Denderleeuw alvast geen problemen bekend geweest van wateroverlast vrijdag.