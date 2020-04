Ook in Denderleeuw kloppen meer mensen aan bij OCMW door coronacrisis Claudia Van den Houte

23 april 2020

19u51 0 Denderleeuw Zoals in andere gemeenten blijken er ook in Denderleeuw meer mensen aan te kloppen bij het OCMW.

Door de coronacrisis is er een stijging van mensen die voor het eerst in financiële problemen geraken en steun zoeken bij het OCMW, omdat ze technisch werkloos zijn, zoals personeel in de horeca, winkelbedienden, interim-werknemers, en de onbetaalde facturen of de huurachterstal zich opstapelen. Vlaams Belang had daarover al geïnformeerd bij het OCMW. “Naast administratieve ondersteuning voor de aanvraag van technische werkloosheid krijgen we ook meer vragen voor voedselpakketten, voorschotten op de werkloosheidsuitkeringen en uitkeringen van de ziekenfondsen. Ook merken we steeds meer problemen met de betaling van facturen en afbetalingsplannen, waarvoor oplossingen gevraagd worden”, zegt Sofie Renders, voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst (CD&V).

De combinatie van binnen blijven en de stress van onbetaalde facturen blijkt ook een impact te hebben op het gezinsleven. “Zo krijgen we bijvoorbeeld vragen van mensen die tijdens deze coronacrisis beslissen uit elkaar te gaan en zich afvragen of ze een andere woning kunnen huren. Het zijn problemen die vaak onder de radar blijven, maar nu des te harder opvallen in deze moeilijke tijden.”

Het OCMW van Denderleeuw bedeelde begin april al 450 voedselpakketten bij hulpbehoevenden. “Ook op het vlak van preventie werden tal van acties uitgerold. Zo bieden we mensen die het psychisch moeilijk hebben telefonische ondersteuning aan door de psycholoog binnen het OCMW. Ook alle 75-plussers werden opgebeld om te peilen naar hun welzijn. Om hulpvragen te koppelen aan vrijwilligershulp werd het platform Denderleeuw Helpt opgericht”, aldus Renders.