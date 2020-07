Ook in coronatijden controleert politie nog steeds op snelheid: Denderleeuw/Haaltert flitst 158 bestuurders Koen Baten

28 juli 2020

16u45 0 Denderleeuw Corona of niet, de verkeersveiligheid mag niet aan zijn lot overgelaten worden, en dus controleerde de politie van Denderleeuw/Haaltert vandaag op overdreven snelheid op twee locaties in de zone. In totaal duwden 158 bestuurders de gaspedaal te hard in.

De controle vond vandaag plaats op de Steenweg in Denderleeuw en de Stationsstraat in Haaltert. Op de eerste locatie werden 449 voertuigen gecontroleerd. Daarvan reden er 98 bestuurders te snel. In de Stationsstraat werden er 712 voertuigen geteld door de radar. Hier reden 60 bestuurders sneller dan toegelaten. Ze zullen zich allemaal aan een boete mogen verwachten.