Ontruimingen op begraafplaatsen weer van start op 15 juni, kerkhoven Iddergem en Welle tijdelijk gesloten Claudia Van den Houte

11 juni 2020

20u09 0 Denderleeuw Een aannemer start op 15 juni opnieuw met de geplande ontruimingen op de begraafplaatsen van Iddergem en Welle.

De ontruimingen waren vorig jaar al gepland, maar door een klacht moest de ontruimingsprocedure stilgelegd worden en helemaal opnieuw worden gedaan. Een aantal zerken waren toen al weggenomen, maar de stoffelijke overschotten nog niet, wat bij sommige inwoners luguber overkwam. Uiteindelijk konden de ontruimingen dan toch - later dan gepland - doorgaan. Die gebeuren in fasen. Op 15 juni start een volgende fase, met eerst de geplande ontruimingen op de begraafplaatsen van Iddergem en Welle. Deze werken duren vermoedelijk tot 10 juli. Omdat het aantal te ontruimen graven op de begraafplaats hoog is, wordt ze tijdens de duur van de werken volledig gesloten. De zone die ontruimd wordt, wordt ook visueel afgeschermd. Alleen bij begrafenissen en asverstrooiing wordt de begraafplaats geopend voor de duur van de uitvaart.

Begin augustus wordt er gestart met de ontruimingen op de begraafplaats van Denderleeuw. In voorbereiding daarvan start de dienst Openbare Ruimte met het verwijderen van de grafzerken in de te ontruimen zones.