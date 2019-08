Ontruimingen op begraafplaatsen voor onbepaalde tijd uitgesteld Claudia Van den Houte

15 augustus 2019

20u06 3 Denderleeuw De ontruimingen op de begraafplaatsen van Denderleeuw, Welle en Iddergem zijn voorlopig uitgesteld.

Ze zouden normaal op 1 juni van start gaan. Er werd al gestart met het wegnemen van de grafzerken, maar door een klacht van een firma die deelnam aan de aanbestedingsprocedure werd er nog niet begonnen met de ontruimingen, die daardoor vertraging oplopen. “Door een juridisch geschil tussen twee firma’s die hebben deelgenomen aan de aanbestedingsprocedure, waarbij één firma zich benadeeld voelt, hebben we besloten om de procedure veiligheidshalve over te doen”, zegt burgemeester Jo Fonck (LvB). Wanneer de ontruimingen effectief zullen kunnen starten, is nog niet bekend. “We zouden ze graag voor Allerheiligen rond hebben, maar het is niet zeker dat dit zal lukken.”

Het is de eerste keer in jaren dat er ontruimd wordt op zo’n grote schaal. Op de begraafplaatsen in deelgemeenten Welle en Iddergem werden in 2016 nog enkele grafkelders ontruimd, maar in Denderleeuw is het al meer dan 30 jaar geleden dat er nog ontruimingen plaatsvonden. Er zouden 743 graven en 623 grafkelders worden ontruimd op de drie begraafplaatsen. De gemeente wil de begraafplaatsen vergroenen en de strooiweides vergroten en mooier maken maar heeft daarvoor ruimte nodig. De aankondigingen voor de ontruimingen hebben minstens een jaar uitgehangen.