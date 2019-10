Ontruimingen op begraafplaatsen starten opnieuw in december Claudia Van den Houte

23 oktober 2019

19u16 12 Denderleeuw De ontruimingen op de begraafplaatsen van Denderleeuw, Iddergem en Welle zullen wellicht in december opnieuw van start gaan. Er stond in juli en augustus een grote ontruiming gepland op de begraafplaatsen, maar door een klacht moest de ontruimingsprocedure stilgelegd worden en helemaal opnieuw worden gedaan.

Er zouden in totaal 743 graven en 623 grafkelders worden ontruimd. “De zerken van de te ontruimen graven op de begraafplaatsen in Iddergem en Welle werden al weggenomen door onze eigen diensten, maar toen we van start wilden gaan met de effectieve ontruiming, diende één bedrijf aan wie niet gegund werd en dat zich benadeeld voelde, een klacht in tegen de gunningsprocedure”, vertelt burgemeester Jo Fonck (LvB). “Hierdoor werd de ontruimingsprocedure stilgelegd en moest er een nieuwe gunningsprocedure worden uitgeschreven. Op dat moment beslisten we ook om de zerken in Denderleeuw voorlopig niet weg te laten nemen door onze eigen diensten.”

Na een nieuwe gunningsprocedure kwam opnieuw dezelfde inschrijver als voordeligste uit de bus. “Enorm spijtig, want hierdoor hebben we veel tijd verloren. De zerken en gedenkstenen in Denderleeuw kunnen voorlopig niet worden weggenomen, omdat door het regenachtige herfstweer de bodem nog meer schade kan oplopen. We mikken dan ook op december om de ontruimingen opnieuw van start te laten gaan. We zijn er ons van bewust dat, met Allerheiligen in het achterhoofd, de begraafplaatsen door deze spijtige situatie niet de aanblik zullen hebben die we gewoon zijn. Onze diensten zullen wel al het mogelijke doen om het bezoek aan de begraafplaatsen voor de nabestaanden zo aangenaam mogelijk te maken. Zo zal het, zoals altijd, nog steeds mogelijk zijn om een bloemetje te plaatsen op de te verwijderen zerken”, besluit Fonck.