Ongeval met lichtgewonden veroorzaakt hinder op Expresweg (N45), passagiers testten positief op corona: politie vraagt mensen die hulp boden contact op te nemen met huisarts Claudia Van den Houte

18 augustus 2020

18u45 50 Denderleeuw Op de Expresweg (N45), op de grens van Iddergem met Denderhoutem, is er dinsdagnamiddag een ongeval gebeurd.

Het ongeval deed zich rond 17 uur voor op het kruispunt van de Expresweg met de Hoogstraat, ook bekend als kruispunt De Pelsmacker. Een bestuurder van een zwarte Ford reed op de Expresweg vanuit Ninove richting Aalst. De man kreeg vermoedelijk een epileptische aanval, negeerde het rode stoplicht en reed op een rode Volkswagen komende van de Hoogstraat.

In de zwarte Ford zat een bestuurder samen met een vrouw en een kind van vijf jaar. Ze werden lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis in Aalst. De spoeddienst van het ASZ in Aalst verwittigde later de politiediensten dat deze vrouw en haar kind van vijf jaar positief getest zijn op corona, maar zonder symptomen. De politie vraagt dan ook aan de personen die op het ogenblik van het ongeval hulp geboden hebben aan deze slachtoffers om contact te nemen met hun huisarts voor eventuele begeleiding.

De bestuurder van de rode Volkswagen was lichtgewond, maar werd niet overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval veroorzaakte heel wat verkeershinder op de Expresweg. Politie-agenten regelden het verkeer op het kruispunt na het ongeval.