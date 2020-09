Onderzoek naar impact coronacrisis op lokale economie: “Met deelname willen we ondernemers actief betrekken bij beleid” Claudia Van den Houte

23 september 2020

12u08 1 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw neemt deel aan een grootschalig online onderzoek naar de impact van de coronacrisis op lokale ondernemers.

Met het onderzoek, een initiatief van de Universiteit Antwerpen en LMR met steun van Unizo en VVSG, kunnen de tekortkomingen en pijnpunten in de deelnemende gemeenten worden blootgelegd en kan er gerichter worden gehandeld. “Door deel te nemen aan dit onderzoek willen we onze ondernemers actief betrekken bij het beleid om bij het vervolg van corona samen nog sterk te reageren”, vertelt schepen Jan De Nul (CD&V). “Het onderzoek bevraagt online de lokale ondernemers, handelaars, horeca, vrije beroepers en dienstverleners.”

“Het bestaat uit twee aparte metingen zodat de evolutie van de impact van corona gespreid over de tijd en accuraat kan worden opgevolgd. Per meting wordt op maat van Denderleeuw een persoonlijk en individueel rapport opgemaakt met praktisch inzetbare resultaten. Het rapport laat eveneens toe om de resultaten van onze gemeente te benchmarken aan die van gelijkaardige gemeenten”, aldus De Nul.

“Het is belangrijk dat we goed kunnen inschatten welke bedrijven het exact moeilijk hebben”, reageert Yves Nevens, voorzitter van UNIZO Denderleeuw. “Zo kunnen we voor deze specifieke zaken acties ondernemen. Wij appreciëren het enorm dat de gemeente Denderleeuw de noodkreet van de ondernemers gehoord heeft en dat ze intekent op deze studie. Zo kunnen we snel samen positieve acties ondernemen.”

Ondernemers die nog niet opgenomen zijn in het mailingbestand van de gemeente en geen mailing ontvangen hebben, kunnen tot 11 oktober deelnemen aan het onderzoek via https://vlaanderen.impactcorona.be/10845. Meer info via www.impactcorona.be.