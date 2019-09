Ondernemers slaan handen in elkaar voor event rond borstkanker: “Schenk je lange haren en krijg een knappe make-over” Claudia Van den Houte

24 september 2019

20u32 0 Denderleeuw Enkele ondernemers uit Denderleeuw en omstreken organiseren ‘Geef om Haar’, een evenement rond borstkanker. Dames (of heren) die hun lange haren willen doneren, krijgen een knappe make-over, terwijl er infosessies en -standen zijn voor wie door borstkanker getroffen is.

Het initiatief komt van An Van Droogenbroeck van Cups lingerie in Denderleeuw. “Ik kom in mijn lingeriezaak dagelijks mensen tegen die borstkanker hebben. Vaak zijn het jonge mensen, met kinderen. Dat raakt je toch wel. Daarom wou ik iets voor hen doen”, vertelt An. “Je haar schenken is, vind ik, toch iets persoonlijks dat je kunt doen voor die mensen. Maar de donateurs horen er achteraf niets meer van. ‘Geef om Haar’ is enerzijds een evenement voor mensen die haar doneren, maar anderzijds ook voor mensen die het haar nodig hebben. De meeste mensen die hun haren schenken, doen dat meestal omdat ze iemand kennen die borstkanker heeft.”

An, die zelf ook haar haar zal doneren, werkt voor het evenement samen met andere ondernemers uit de streek. “Om mensen te motiveren om hun haar - dat minstens 30 centimeter lang moet zijn - te doneren, zorgen we voor een make-over: ze worden geknipt door Coiffure Dékiim, geschminkt door een visagiste van MediServe Esthetica en daarna op foto gezet door fotograaf Yves Nevens. Ook krijgen alle donateurs een goodiebag mee naar huis.”

Op dezelfde dag kunnen langs de andere kant ook borstkankerpatiëntes terecht bij Cups lingerie. “Een bandagiste van Mediserve houdt een infosessie over de nazorg bij een mastectomie en de verschillende borstprotheses, drie plastische chirurgen geven een infosessie over borstreconstructies en er zijn infostands van lingeriemerk Anita Care, waarbij een postoperatief model komt tonen hoe de protheses en lingerie eruit zien, en lotgenotencontact LenaBeau.”

‘Geef om Haar’ vindt op zaterdag 12 oktober van 9 uur tot 18 uur plaats bij Cups lingerie, Steenweg 297 in Denderleeuw. Inschrijven is gewenst via www.cupslingerie.be/geefomhaar.