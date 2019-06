Omstaanders en agenten redden 70-jarige fietser uit ijskoude water aan Schiptrekkersbrug in Denderleeuw Koen Baten

15u18 4 Denderleeuw Vrijdagavond is een 70-jarige fietser in Denderleeuw met zijn elektrische fiets in het water terecht gekomen aan de Schiptrekkersbrug in Denderleeuw. Hoe hij net in het water terecht is gekomen is niet duidelijk. De man lag op zijn buik toen hij werd aangetroffen door een fietser uit Aalst. Die sprong meteen het water in en kreeg hulp van een andere fietser. “De eerste fietser die er in sprong vroeg om mijn hulp waardoor ik geen seconde twijfelde", aldus Sven Timmermans.

De feiten speelden zich af omstreeks 17.15 uur die avond. De man kwam op zijn buik in het water terecht en kreeg bijna onmiddellijk hulp van twee fietsers. Jan Roels was als eerste ter plaatse om de man te helpen. “Ik reed op de brug en hoorde plots een plons in het water. Ik zag de fiets en daarna de man op zijn buik liggen", klinkt het. “Zonder twijfelen sprong ik in het water en ging ik de man achterna. Toen ik hem omdraaide ademde hij gelukkig meteen en begon hij te hoesten”, aldus Jan. “Volgens mij besefte de man zelf niet goed wat er gebeurde, maar ik ben blij dat ik hem heb kunnen helpen.

Jan zat in het water toen hij om hulp riep naar Sven die enkele seconden later aankwam. “Toen ik bijna het water in ging springen riep ik naar iemand anders om een ambulance en de politie te bellen", zegt Sven. “Ik twijfelde geen seconde om te helpen en sprong meteen de Dender in, die bijzonder koud was op dat moment.” Beide heren draaiden de man om en hielden hem boven water in afwachting van verdere hulp. “We konden ons vasthouden aan de kant in het water, maar geraakten er op eigen kracht niet meer uit. Ik was geschrokken van de shock van het koude water, maar ik heb geen spijt dat ik de fietser geholpen heb", klinkt het. De fietser zelf wil liever niet reageren, maar Sven kreeg wel al telefoon van zijn vrouw. “Zij bedankte mij uitgebreid voor wat ik gedaan had voor man", klinkt het.

Na enkele minuten waren er drie agenten ter plaatse die ook meteen ter hulp kwamen. “Wij liepen snel de brug over om de slachtoffers in het water te helpen omdat zij niet meer eigenhandig uit de Dender konden kruipen", zegt inspecteur S. “We maakten een menselijke ketting, maar ze waren te zwaar om er zo uit te trekken waarna ik ook in het water sprong om ze te helpen. Op die manier kregen we samen met de collega’s iedereen op het droge.”

Onderkoeling

De 70-jarige fietser werd met onderkoeling overgebracht naar het ziekenhuis maar stelt het goed. Sinds vandaag ligt hij op een gewone kamer. “Beide fietsers die eerst passeerden en in het water sprongen hebben die man zijn leven gered, anders had hij net niet kunnen navertellen. Wij hebben nadien met de drie andere inspecteurs ook gewoon onze plicht gedaan”, aldus S.

De politie van Denderleeuw/Haaltert is blij met de acties die de redders en de agenten gedaan hebben. “We zullen de redders van de man binnenkort zeker uitnodigen om hen te huldigen voor wat ze gedaan hebben”, zegt Wim Van Vaerenbergh van de politiezone. “Ze verdienen dit en hebben zeker goed werk geleverd. Ook onze agenten krijgen waarschijnlijk een huldiging", besluit Van Vaerenbergh.