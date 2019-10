OCMW zet klusjes-, maaltijd- en poetsdienst aan huis stop Claudia Van den Houte

18 oktober 2019

16u16 1 Denderleeuw Denderleeuw zet de ‘extra-murale diensten’ bij het OCMW stop. Het gaat over de klusjesdienst, de maaltijdendienst, de poetsdienst aan huis en de personenalarmsystemen.

Die diensten werden eind jaren 70 opgestart. Het OCMW was toen één van de eerste aanbieders in Denderleeuw. “Vandaag is het OCMW echter niet langer de enige aanbieder van maaltijden, poetsen of klusjes aan huis. Onder meer door de vergrijzing zijn er andere organisaties die zich hierop hebben toegelegd”, zegt schepen van Organisatie en Kwaliteit Andy Depetter (Groen). “Het takenpakket van het OCMW is bovendien de laatste jaren fors uitgebreid, terwijl de middelen niet evenredig toenamen.” Daarom werd beslist dat het OCMW voor de diensten aan huis voortaan eerder een regierol zal opnemen, waarbij mensen in een kwetsbare situatie extra ondersteund worden. “Het landschap van de thuiszorgdiensten is ook deels hertekend met de komst van het Woonzorgdecreet, waardoor bijvoorbeeld de poetsdienst in haar huidige vorm niet langer kon blijven bestaan.”

De klusjesdienst was eerder al afgebouwd en is intussen stopgezet. “De personenalarmsystemen en de maaltijdendienst zullen stoppen op 1 januari 2020, de poetsdienst aan huis volgt op 1 juni 2020", aldus schepen van Sociale Zaken Sofie Renders (CD&V). De klanten werden al in september per brief op de hoogte gebracht van de mogelijke stopzetting van de diensten. Eerstdaags vertrekt er nog een brief met de definitieve beslissing. “Hierin bieden we onze voormalige klanten administratieve hulp bij het veranderen van aanbieder. Wie de nieuwe diensten niet volledig kan betalen, kan langskomen bij het OCMW om op zoek te gaan naar een oplossing.”