OCMW krijgt 60.000 euro subsidie voor extra doorgangswoning Claudia Van den Houte

05 juni 2019

12u35 0 Denderleeuw Het OCMW Denderleeuw heeft een subsidie gekregen van 60.000 euro om een doorgangswoning in te richten.

De gemeente reageerde op een projectoproep van de federale regering om het aantal doorgangswoningen te verhogen. OCMW’s konden subsidies ontvangen om bestaande woningen te renoveren, aan te passen en/of uit te rusten. Doorgangswoningen bieden mensen in moeilijkheden tijdelijk onderdak. “Het OCMW neemt hierin een dubbele rol: een antwoord bieden op de hoogdringendheid, maar ook zorgen voor begeleiding van mensen in hun zoektocht naar een blijvende oplossing voor hun huisvestingsmoeilijkheden”, vertelt schepen voor Sociale Zaken, Sofie Renders (CD&V).

“Het concept van de doorgangswoningen heeft in het recente verleden al zijn nut bewezen. Zo werden tijdens de voorbije kerstperiode verschillende bewoners van de Rodestraat ondergebracht in gemeentelijke doorgangswoningen toen hun eigen woningen ontoegankelijk waren als gevolg van een lek in de waterleiding. We zijn dan ook bijzonder tevreden dat we een subsidie van 60.000 euro mogen ontvangen voor ons ingediende dossier. Dit geeft ons de kans om een bestaande woning te redden van leegstand en te renoveren zodat we in de toekomst nog meer burgers in nood kunnen helpen.”