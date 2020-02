OCMW Denderleeuw krijgt voedselpakketten van Rotary Ninove-Dendervallei Claudia Van den Houte

24 februari 2020

14u46 1 Denderleeuw De serviceclub Rotary Ninove-Dendervallei heeft voedselpakketten geschonken aan het OCMW van Denderleeuw.

Het schenken van voedselpakketten, met naast een aantal voedingsproducten ook verzorgingsproducten, is een jaarlijkse traditie van de organisatie. “Onze maatschappelijk assistenten bezorgen ze op hun beurt aan de meest hulpbehoevenden uit onze gemeente”, zegt schepen van Sociale Zaken Sofie Renders (CD&V). “We zijn de Rotary Ninove-Dendervallei dan ook dankbaar voor dit extraatje dat wij aan onze cliënten kunnen geven.”

Rotary International telt wereldwijd meer dan 33.400 Rotaryclubs. Rotary Club Ninove-Dendervallei werd opgericht in 1965. De leden wonen of zijn professioneel actief in de gemeenten Ninove, Geraardsbergen, Lierde en Denderleeuw.