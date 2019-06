Nog steeds onduidelijkheid over hoe jongeman door dak naar beneden viel Koen Baten

06 juni 2019

17u13 8 Denderleeuw Er is nog altijd grote onduidelijkheid over de dodelijke val die een jongeman dinsdagavond maakte aan de oude Movie Max gebouwen in de Guido Gezellestraat in Denderleeuw.

Het lichaam van de jongeman werd woensdagavond gevonden door een zoon van de huurder in het pand. Het slachtoffer was al dood en viel vermoedelijk een dag eerder al door het dak naar beneden.

Op het dak bleef een rugzak achter, maar het is niet duidelijk wat daar in zat. Het parket van Oost-Vlaanderen kan op dit moment nog altijd geen informatie kwijt over de zaak. Zij zijn bezig met een onderzoek, maar op dit moment kunnen ze zelf nog niet veel info geven omdat er onduidelijkheid is over de exacte omstandigheden. Ook over de identiteit van het slachtoffer is verder nog niets bekend.