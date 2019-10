Nog meer verhoogde waakzaamheid rond Koerdisch tv-station Claudia Van den Houte

18 oktober 2019

19u45 0 Denderleeuw De waakzaamheid rond het Koerdisch tv-station in Denderleeuw is nog meer verhoogd na de aanval van Turkije op de Koerden in Syrië.

Gemeenteraadslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) had op de gemeenteraad de vraag gesteld of er extra veiligheidsmaatregelen werden genomen rond het Koerdische tv-station. ROJ-TV is al jaren gevestigd in Denderleeuw. “Het tv-station ligt immers in een woonwijk en naast een supermarkt”, aldus Slagmulder. “Het is een site die gevolgd wordt door de federale politie”, antwoordde burgemeester Jo Fonck (LvB). “Er is meer aandacht voor dan voor een gemiddelde site. Nu is de waakzaamheid nog meer verhoogd.” Meer informatie had de burgemeester niet, aangezien de federale en dus niet de lokale politie over de veiligheid van de site gaat.