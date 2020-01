Nino en Daisy zijn nieuwe prins en prinses carnaval 2020 Claudia Van den Houte

12 januari 2020

17u36 3 Denderleeuw Nino De Ridder en Daisy Van de Perre zijn de nieuwe prins en prinses carnaval Denderleeuw 2020.

Ze werden afgelopen weekend als kersvers prinsenpaar verkozen in zaal Den Breughel. Voor Daisy is het al haar derde titel. In 1999 en in 2017 was ze al prinses carnaval. Nino van de nieuwe carnavalsgroep Grat Omzjiep is voor de eerste keer prins, nadat hij eerder al miniprins en voil janet was. “Alleen al voor het gevoel om als prins op het podium te staan, zou ik het nog eens doen”, zegt prins Nino. “Dat was een heel speciaal gevoel.”

“Ik denk dat ik een fantastische prins zal hebben”, reageert prinses Daisy. “Ik ben blij dat er zoveel volk was. We hebben het beste van onszelf gegeven en hebben er veel tijd en energie ingestoken. We zijn op veel verschillende plaatsen geweest. Ik heb het deze keer op een andere manier beleefd. Ik heb veel nieuwe mensen en plaatsen leren kennen.” Voor prins Nino wordt de carnavalsperiode dit jaar dubbel zo speciaal en bijzonder spannend: “Niet alleen ben ik prins, mijn vriendin is ook zwanger. De bevalling is uitgerekend voor maart.”

Er werd ook een nieuwe bierprins en voil janet verkozen. Bierprins werd Hedwig De Petter, alias ‘Fifi’, en voil janet werd ‘Janneken’. Carnaval Denderleeuw vindt plaats op zondag 8 maart.