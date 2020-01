Nieuwjaarsdrink voor alle Denderleeuwenaars op Iddergems dorpsplein Claudia Van den Houte

07 januari 2020

17u39 0 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw houdt op vrijdag 10 januari haar jaarlijkse nieuwjaarsdrink.

Die vindt dit jaar plaats op het dorpsplein in deelgemeente Iddergem. Alle inwoners van Denderleeuw zijn welkom om dan te komen toasten op het nieuwe jaar. Het gemeentebestuur trakteert iedere Denderleeuwenaar tussen 19.30 uur en 21.30 uur met gratis bier, frisdrank, warme chocomelk en soep. De inwoners kunnen ook de lokale jeugdverenigingen steunen door een lekker hapje, een glaasje cava of een verwarmend jenevertje te kopen aan één van hun eet-en drinkstandjes.

NAFT, dat met blazers en drums bekende dansnummers brengt, zorgt voor de muziek. NAFT ontstond in de zomer van 2018 op de Gentse straatstenen. Het gezelschap bestaat uit Geraard Buyck (triangel), Floris de Smet (fagot), Jan Heirman (pauk), Tom Heynssens (hobo), Robbe Latré (blokfluit) en Niels van Paemel (Engelse hoorn). Sindsdien is de formatie aan een gestage opmars bezig in België en Nederland vanuit hun thuisbasis Gent. Ze waren onder andere te zien op de Gentse Feesten van 2018.