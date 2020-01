Nieuwjaarsdrink gemeente op dorpsplein Iddergem valt in de smaak: “Mag hier elk jaar zijn” Claudia Van den Houte

12 januari 2020

13u38 0 Denderleeuw De nieuwjaarsdrink van de gemeente Denderleeuw heeft heel wat volk gelokt naar Iddergem.

De gemeente had naar jaarlijkse gewoonte al haar inwoners uitgenodigd voor een gratis bier, frisdrank, warme chocomelk of soep. De inwoners kunnen ook de lokale jeugdverenigingen steunen door een lekker hapje, een glaasje cava of een verwarmend jenevertje te kopen aan één van hun eet-en drinkstandjes. NAFT zorgde voor de muziek. De nieuwjaarsdrink vond dit jaar voor het eerst plaats op het dorpsplein in Iddergem. “Ik woon al zo’n vijftien jaar in Iddergem en het is zover ik weet de eerste keer dat de nieuwjaarsdrink in Iddergem plaatsvindt”, zegt Nico Panis. “Ik vind dat goed, het mag wat meer verdeeld zijn tussen de deelgemeenten.”

“De nieuwjaarsdrink mag hier elk jaar zijn”, lacht Sylvia De Jonge. “Dat die deze keer op vrijdagavond plaatsvond, is beter dan op zondag. Op vrijdag moeten we ‘s anderdaags niet gaan werken.” Er zakte veel volk af naar het dorpsplein van Iddergem.