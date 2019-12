Nieuwe spelregels voor carnavalisten zaaien verwarring: Lachen met politiekers mag nog, maar “met respect”, carnavalisten spreken over censuur Claudia Van den Houte

13 december 2019

17u20 5 Denderleeuw De carnavalsgroepen in Denderleeuw hebben op vraag van het gemeentebestuur een aantal nieuwe spelregels opgelegd gekregen. Die zaaien echter verwarring en zorgen voor commotie binnen de Denderleeuwse carnavalswereld. Volgens sommige carnavalisten wordt het hen verboden om nog de spot te drijven met politiekers. Het gemeentebestuur zegt dat er zeker nog met hen de spot mag worden gedreven, maar dat er “respect moet zijn voor elkaar.” Dat blijft echter nogal vaag.

Vertegenwoordigers van de Denderleeuwse carnavalsgroepen kregen op een vergadering enkele nieuwe spelregels mee van het carnavalscomité, op vraag van het gemeentebestuur. Het eerste luik is duidelijk: reclame voor politieke partijen op kledij, carnavalswagens, ... van de groepen of tijdens prinsverkiezingen en andere carnavalsevenementen wordt niet meer toegelaten. Over het andere luik heerst heel wat verwarring. Zo menen carnavalisten dat het voortaan verboden is om de draak te steken met leden van het gemeentebestuur.

“Namen, foto’s of karikaturen die verwijzen naar hen zullen geweigerd worden. Liedjes verwijzend naar voorvallen die het afgelopen jaar gebeurden en gecreëerd werden door gemeentebestuur of leden daarvan mogen niet door de carnavalsmolen gehaald worden. Kortom, de ziel en het hart van carnaval wordt op deze manier volledig weggerukt”, klinkt het bij DKV De Starters.

Opening carnavalsjaar

“We denken dat de zaken die tijdens de opening van het carnavalsjaar op 11 november zijn gezegd de doorslag hebben gegeven voor de nieuwe spelregels. De huidige Prins Carnaval Jari wees in zijn speech op 11 november de burgemeester er op dat hij zijn beloftes qua sponsoring niet nagekomen was en dat andere (oppositie)partijen dat wel gedaan hadden. Hij overhandigde hem op ludieke wijze alsnog het rekeningnummer waarop het sponsorgeld kon gestort worden. Dat werd helemaal niet geapprecieerd en was ook een directe aanleiding tot de recent genomen maatregelen”, aldus DKV De Starters. “Het is duidelijk dat het huidige bestuur in Denderleeuw carnaval en de carnavalsverenigingen liever kwijt dan rijk is omdat ze niet kunnen leven met carnavaleske toestanden als het hun persoontje betreft.”

Het gemeentebestuur ontkent dat de carnavalisten niet meer met hen mogen lachen: “We vinden het als gemeentebestuur belangrijk dat we respectvol met elkaar omgaan. Wij vonden dat dit op 11 november niet gebeurd is. Via het carnavalscomité werd aan de voorzitters van de verschillende carnavalsgroepen de boodschap gegeven dat we respectvol met elkaar omgaan en dat er politieke neutraliteit moet zijn in het carnaval. Ludieke spot mag zeker en vast nog, maar het is de bedoeling dat op de bal gespeeld wordt en niet op de man”, aldus burgemeester Jo Fonck (LvB).

Carnaval blijft carnaval

“De bedoeling is om aan te geven dat politiek niet thuishoort in carnaval”, zegt schepen van Feestelijkheden Marnick Vaeyens (LvB). “Politieke reclame op wagens is ook in carnavalssteden zoals Aalst en Ninove verboden. Het is niet zo dat er niet meer mag gespot worden, het gaat enkel over respect naar elkaar toe als mensen. Er wordt teveel op de man gespeeld en dat kan niet”, aldus Vaeyens. “Natuurlijk mag er nog gespot worden met politiekers, maar het mag niet kwetsend of persoonlijk worden”, zegt Petra Praet van het carnavalscomité. “Er mogen geen vetes uitgevochten worden onder het mom van carnaval. Niemand mag persoonlijk vernederd worden. De gemeente heeft alleen gevraagd om politiek neutraal te zijn. Jammer, want ik had de indruk dat de vergadering goed verlopen was.”

“Carnaval ís recht op de man spelen”, klinkt het nog bij DKV De Starters. “Als er met iets wordt gelachen, is er altijd wel een persoon die het mikpunt is van de spot. We vrezen dat we ons liedje en onze kledij niet zullen mogen gebruiken. Als we niet in de pas lopen, zal het gemeentebestuur haar 30.000 euro sponsoring voor carnaval herbekijken. Dat is bij vele carnavalisten niet in goede aarde gevallen.”