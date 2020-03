Nieuwe jeugdlokalen Scouts & Gidsen en jeugdhuis Stam X in sportpark officieel geopend Claudia Van den Houte

01 maart 2020

12u19 3 Denderleeuw In het sport- en recreatiepark Armand De Pelsmaeker aan het Walleken werden de nieuwe jeugdlokalen voor de Scouts & Gidsen Denderleeuw en jeugdhuis Stam X officieel geopend.

Er waren al tien jaar plannen voor nieuwe jeugdlokalen, maar afgelopen zaterdag konden de jeugdverenigingen definitief hun intrek nemen in de nieuwbouw. “Eindelijk hebben we deftige wc’s, een deftige geluidsinstallatie en een goede toog, waar je ook met twee man elkaar kan passeren, zelfs al doet iemand de koelkast open”, lachen Dylan Van den Borre, Senne De Kock en Dennis Bruylant van jeugdhuis Stam X. “We hebben hier ook veel meer mogelijkheden om dingen te plannen en de buren zullen geen last meer hebben van geluid. Daardoor zullen we voortaan ook in de zomer open zijn. Vroeger hadden we een overeenkomst met de gemeente om niet open te doen in de zomer, omwille van de buren. Bovendien ligt het gebouw in een mooi stukje natuur, ideaal voor onze eerste activiteit, de ‘50 uren van Stam X’, op 1 mei. Het is ook handig dat we een gebouw delen met de Scouts. Wanneer er op zondag een voetbalmatch is, zullen zij soms ook meehelpen in het jeugdhuis.”

Ook bij de Scouts klinkt het enthousiast over de nieuwe lokalen: “We zijn heel blij. We kennen de lokalen in de Sint-Amandsstraat al sinds we klein waren en het jeugdhuis ginder, met plakkerige vloer, was onze thuis. Het is dus ook wel een beetje moeilijk, maar onze vrienden zijn nu hier en we zullen hier nieuwe verhalen schrijven”, zegt Michiel De Koninck, groepsleider bij de Scouts. “Het grootste verschil met de oude lokalen is dat ginder elke tak een eigen ruimte had. In de nieuwbouw werken we met themalokalen, bijvoorbeeld knutsellokalen. Het is hier properder en vooral veiliger. In de oude lokalen hebben we enkele inbraken gehad. Nu hebben we state of the art-alarmsystemen. Ook de brandveiligheid is veel beter. We hebben buiten ook een mooie speelomgeving, waar er voetbal, squash... kan worden gespeeld. We zitten in een meer publieke ruimte, maar we behouden onze eigenheid.” De nieuwe jeugdlokalen zullen plaats bieden voor de bijna 300 leden van Scouts & Gidsen Denderleeuw en de 150 leden van jeugdhuis.