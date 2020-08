Nieuwe jeugdlokalen klaar, KSA Welle houdt ‘Spaghetti Drive-in’ om geld in te zamelen nadat eerdere events werden afgelast door corona Claudia Van den Houte

26 augustus 2020

18u07 5 Denderleeuw De jeugdverenigingen van Welle wachten er al vele jaren op, maar over enkele weken zullen ze dan toch hun intrek kunnen nemen in hun nieuwe lokalen in het Broekpark. De startdag zal op 13 september alvast rond de nieuwbouw plaatsvinden, maar eerst organiseert KSA Welle nog een ‘Spaghetti Drive-in’ om geld in te zamelen.

Er waren al zo’n dertig jaar plannen voor nieuwe lokalen voor Jeugdhuis Pingie, KSA Welle en Chiro Welle. Bijna twee jaar geleden werd de symbolische eerste spadesteek gegeven voor de nieuwbouw in het Broekpark. Die zou normaal vorig jaar al klaar zijn, maar het project liep vertraging op. De jeugdlokalen zijn nu eindelijk klaar en worden binnenkort opgeleverd, waardoor de jeugdverenigingen over enkele weken wellicht zullen kunnen verhuizen van hun verouderde lokalen in de Hertstraat naar de nieuwbouw in het Broekpark. Een exacte verhuisdatum is er nog niet. “We hopen dat we nog in september zullen kunnen verhuizen”, zegt Michael Meesens van Jeugd Welle. “We zullen heel tevreden zijn als we onze intrek kunnen nemen in de nieuwe lokalen. Het is een mooi gebouw en een mooie locatie.”

Startdag aan Broekpark

De startdag van KSA Welle, op 13 september, van 14 tot 17 uur, zal alvast rond de nieuwe lokalen in het Broekpark plaatsvinden. “Zelfs al zijn we dan nog niet verhuisd, we nemen de kinderen niet meer mee naar de lokalen in de Hertstraat, maar gaan de activiteiten onmiddellijk laten plaatsvinden in het Broekpark. Ook gezien de coronamaatregelen kunnen we geen activiteiten meer laten plaatsvinden in de Hertstraat. Zo moeten de leeftijdsgroepen bijvoorbeeld worden gescheiden. Deze zomer hebben zowel Chiro Welle als KSA Welle ook al veel activiteiten laten plaatsvinden in het Broekpark.”

Spaghetti Drive-In

KSA Welle organiseert op zaterdag 5 september een ‘Spaghetti Drive-in’. “Aangezien we binnenkort verhuizen naar onze nieuwe jeugdlokalen, kunnen we elke steun gebruiken. Onze spaghettislag, gepland op 14 maart, was één van de eerste evenementen in Denderleeuw die niet konden doorgaan. Nog even hoopten we dat we van de Broekfeesten op 5 september een spetterende editie konden maken, maar opnieuw maakte corona dit feestje onmogelijk.”

De Spaghetti Drive-in gebeurt volledig coronaproof. Alle kaarten die aangekocht werden voor de uitgestelde spaghettislag van 14 maart kunnen gebruikt worden voor de KSA Spaghetti Drive-in. De bestellingen kunnen worden afgehaald op 5 september van 17 tot 20.30 uur of worden geleverd voor wie minder mobiel is. Reserveren kan via www.broekfeesten.be of broekfeesten@gmail.com. Bestellen kan tot en met 3 september.