Nieuwe Finse piste in Broekpark nabij nieuwe jeugdlokalen is klaar Claudia Van den Houte

30 december 2019

17u57 0 Denderleeuw Het Broekpark in Welle heeft een nieuwe Finse piste.

De aanleg van een Finse piste in het Broekpark maakte deel uit van de vergunning voor de nieuwe jeugdinfrastructuur voor jeugdhuis Pingie, Chiro Welle en KSA Welle. “We hebben van de gelegenheid gebruikgemaakt om ook een Finse piste aan te leggen”, vertelt schepen van Sport Yves De Smet (LvB). “Ze is 1,150 kilometer lang. We zijn vertrokken van het grindpad dat er al lag. Dat was maar enkele honderden meters lang. Er komt nog verlichting rond de piste. Het gebied achter de jeugdlokalen zal in 2020 en in 2021 een verdere invulling krijgen.”

“In en rond de lus van de Finse piste zal er een avontuurlijke speelruimte komen”, vervolgt schepen van Jeugd Sofie Renders (CD&V). “Dat zal in samenspraak met de jeugdverenigingen worden ingericht.” Als alles goed verloopt, zullen de nieuwe jeugdlokalen nog voor de zomer klaar zijn. “Er zullen nog akoestische ramen en deuren worden geplaatst en de binnenwerken en binneninrichting zijn nog aan de gang.”