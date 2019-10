Nieuwe Aldi in Kasteelstraat opent de deuren: dubbel zo groot als oude winkel Claudia Van den Houte

15 oktober 2019

12u09 2 Denderleeuw De nieuwe Aldi-winkel in de Kasteelstraat in Denderleeuw opent op woensdag 16 november vanaf 8.30 uur de deuren.

De werken voor de nieuwe winkel hebben ongeveer een jaar geduurd. De nieuwe winkel is gebouwd ‘op palen’: de parking bevindt zich op het gelijkvloers en de winkel op de eerste verdieping. Het nieuwe filiaal is met een verkoopruimte van in totaal ongeveer 1.300 vierkante meter dubbel zo groot als de oude Aldi, die ongeveer 600 vierkante meter winkeloppervlakte mat. De nieuwe Aldi bevat bredere wandelgangen, kleurrijke pancartes en fotopanelen en houten accenten. Er ligt meer nadruk op verse producten zoals brood, groenten en fruit. Zo is er een versmarkt. “Naast groenten en fruit zijn er meer ‘convenience’-artikelen zoals voorverpakte slaatjes, verse fruitsappen en andere bereide maaltijden en dranken. En het assortiment verse broodjes, gebak en verse koeken, die meerdere malen per dag worden gebakken, is fors uitgebreid”, klinkt het bij Aldi.

Er werd ook aandacht besteed aan het duurzame aspect door de installatie van een warmterecuperatiesysteem, een volledig led-verlichtingssysteem en zonnepanelen. “Wat zeker niet verandert, is de succesvolle formule van Aldi: hoogkwalitatieve producten aanbieden voor een Aldi-prijs. Een prijsverhoging komt er zeker niet”, aldus Steven Bulckaen, Manager Verkoop van Aldi Erpe-Mere.