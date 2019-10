Nieuwbouw voor Scouts, Gidsen en jeugdhuis Stam X bijna klaar Claudia Van den Houte

31 oktober 2019

15u00 0 Denderleeuw De nieuwbouw voor de jeugdbewegingen Scouts & Gidsen Denderleeuw en jeugdhuis Stam X is bijna afgewerkt.

Vorig jaar gingen de werken van start voor de nieuwbouw in het sport- en recreatiepark A. De Pelsmaeker aan het Walleken. De nieuwbouw was broodnodig. De Scouts & Gidsen en jeugdhuis Stam X keken al jaren uit naar een nieuwe locatie. Hun huidige lokalen in de Sint-Amandstraat zijn enorm verouderd en te klein. Na drie jaar plannen, zit de bouw van het nieuwe lokaal nu in een eindfase. “De ruwbouw is klaar en de ramen zijn geplaatst. De vloertegels worden nog afgewerkt, net zoals de toog. Het speelterrein is klaar, het gras ingezaaid. De volgende stap is de inrichting, met kasten, hangrekken, frigo’s... Het bouwproject zit in de laatste fase”, vertelt Wouter Van der Vurst, voorzitter van de vzw Scouts & Gidsen en Stam X.

“We denken dat we ongeveer rond half november klaar zijn met de bouw. Met de examens in het vooruitzicht en omdat het in de eindejaarsperiode niet gemakkelijk is om volk op de been te krijgen om te helpen met de verhuis, is de officiële opening pas gepland op zaterdag 29 februari 2020. Vanaf dan zullen alle activiteiten in de nieuwbouw plaatsvinden. Het zou kunnen dat de Scouts voordien al eens een activiteit houdt in de nieuwbouw, aangezien de oude lokalen nog moeilijk te verwarmen zijn. De kwaliteit van de nieuwe lokalen zijn onvergelijkbaar veel beter. Ze zijn ook volledig toegankelijk voor mensen met een beperking, aangezien de Scouts & Gidsen in september gestart zijn met een nieuwe akabe-werking. Ook de mobiele wanden om ruimtes samen te voegen of te splitsen zijn handig. Na tien jaar pastafestijnen en valentijnsontbijten te organiseren ten voordele van de nieuwbouw en met een fantastische ploeg hard te hebben gewerkt, zijn we zeer blij.”