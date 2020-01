Nieuw reglement dat voorrang geeft aan Denderleeuwenaars bij toewijzing sociale woningen unaniem goedgekeurd Claudia Van den Houte

24 januari 2020

12u26 3 Denderleeuw De gemeenteraad heeft het nieuwe lokale toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen goedgekeurd. Dat reglement geeft voorrang aan mensen die lange tijd in Denderleeuw hebben gewoond bij de toewijzing van sociale huurwoningen.

Eerder was al bekend dat het gemeentebestuur een nieuw reglement voor sociale huurwoningen zou invoeren met voorrang voor wie een sterkere binding heeft met Denderleeuw, om sociale verdringing tegen te gaan. In het nieuwe toewijzingsreglement werden bijkomende bindingsfactoren opgenomen voor sociale huurwoningen. Eerst wordt er voorrang gegeven aan kandidaat-huurders die sinds hun geboorte in Denderleeuw wonen, in tweede instantie aan kandidaat-huurders die minstens 15 jaar in Denderleeuw wonen of hebben gewoond en in derde instantie wordt er voorrang gegeven aan kandidaat-huurders die in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner van Denderleeuw zijn of geweest zijn.

Oppositiepartij N-VA stelde op de gemeenteraad voor om de termijnen voor die derde voorrangsregel op te trekken naar kandidaten die in een periode van tien jaar voor de toewijzing minstens vijf jaar in Denderleeuw wonen of hebben gewoond. “Door het optrekken naar tien jaar cover je meer mensen, maar om de toestroom vanuit Brussel tegen te gaan, zie ik die drie jaar graag opgetrokken naar vijf jaar in Denderleeuw te hebben gewoond”, aldus gemeenteraadslid Geert Van Cauter (N-VA). Dat amendement werd niet goedgekeurd door de meerderheid. Het nieuwe toewijzingsreglement zelf werd wel unaniem goedgekeurd. Alleen sociale huisvestingsmaatschappij Dewaco had vooraf een negatief advies gegeven. Van de kandidaten die op haar wachtlijst staan, zouden er slechts enkele kandidaten voldoen aan voorgestelde prioriteiten.

Eerder had de gemeente ook al bekendgemaakt een stop te zetten op de bouw van sociale huurwoningen.

