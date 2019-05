Nieuw mobiliteitsplatform zal gemeente advies geven over betere mobiliteit Claudia Van den Houte

28 mei 2019

17u22 0 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw richt een mobiliteitsplatform op dat als een officiële adviesraad zal fungeren.

De mobiliteit in Denderleeuw, een dichtbevolkte gemeente, moet anders, beseft het bestuur: “Er moeten belangrijke stappen gezet worden naar een verkeersveiliger Denderleeuw”, zegt schepen van Mobiliteit Yves De Smet (LvB). “Er staan ons heel wat uitdagingen te wachten en daarom willen we een mobiliteitsplatform met mobiliteitsexperten oprichten dat zal fungeren als officiële adviesraad voor de gemeente. Met dit platform willen we samen met relevante partners in de diepte nadenken over mobiliteitsthema’s en advies geven aan het gemeentebestuur.”

De gemeente roept de inwoners op om zich kandidaat te stellen voor het mobiliteitsplatform. De kandidaten moeten gedomicilieerd zijn in Denderleeuw, op professioneel vlak een link hebben met mobiliteit en mogen geen politiek mandaat opnemen binnen de gemeente.

Een kandidatuur indienen kan tot 15 juli via mobiliteit@denderleeuw.be of per brief naar dienst Mobiliteit, A. De Cockstraat, 9470 Denderleeuw. Kandidaturen kunnen ook persoonlijk afgegeven worden aan het onthaal van het administratief centrum ter attentie van de dienst Mobiliteit.