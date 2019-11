Nieuw kinderdagverblijf ‘WonderWell’ opent op 16 januari Claudia Van den Houte

17u19 3 Denderleeuw Vzw Denderkind opent op donderdag 16 januari het nieuwe kinderdagverblijf ‘WonderWell’ in de Hertstraat in Welle.

Het nieuwe kinderdagverblijf start in het gebouw van de vroegere kinderopvang Baby Paradise die in februari definitief de deuren sloot nadat het al maanden geen vergunning bleek te hebben. De toenmalige eigenaar verkocht het gebouw, zodat er nu een volledig nieuw kinderdagverblijf komt, met vzw Denderkind als nieuwe eigenaar. In het nieuwe kinderdagverblijf mogen 36 kinderen tussen nul en drie jaar worden opgevangen. De kinderen zullen worden ingedeeld in drie leefgroepen.

De aanpassingswerken in het gebouw zijn nog volop aan de gang. Het kinderopvanggedeelte wordt ook uitgebreid naar de bovenverdieping, die vroeger werd bewoond. ‘WonderWell’ zal onder andere twee speelruimtes voor peuters, een speelruimte voor baby’s, een speelruimte voor kruipers, vier slaapkamers, een onthaalruimte, een eet- en knutselruimte, een verzorgingsruimte en een badkamer hebben. Er komt een nieuwe toegangsdeur en de huidige inkomdeur wordt een nooduitgang.

Het is al het elfde kinderdagverblijf voor vzw Denderkind, die in 2002 werd opgericht. “Het kinderopvangtekort in Denderleeuw blijft groot. Met de opening van dit nieuwe kinderdagverblijf willen we inspelen op de blijvende nood aan kinderopvang en helpen we het tekort aan kinderopvangplaatsen in de regio aan te vullen”, zegt Firmin Verbrugge, voorzitter van de raad van bestuur van vzw Denderkind.

De kinderopvang zal elke werkdag open zijn van 7 tot 18 uur. WonderWell biedt ook buitenschoolse opvang aan voor kleuters uit de eerste en tweede kleuterklas tijdens de schooldagen op woensdagnamiddag en elke weekdag tijdens de schoolvakanties. Op zondag 5 januari zijn geïnteresseerden tussen 14 en 18 uur welkom op een kijkdag.