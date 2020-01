Nieuw kinderdagverblijf ‘WonderWell’ officieel geopend Claudia Van den Houte

05 januari 2020

18u35 1 Denderleeuw In de Hertstraat in Welle is zondag het nieuwe kinderdagverblijf ‘WonderWell’ officieel geopend.

Het wordt uitgebaat door vzw Denderkind, dat al 17 jaar meedraait in het circuit van de kinderopvang. ‘WonderWelle’ is al het elfde kinderdagverblijf van de vzw. Er kunnen 36 baby’s en peuters opgevangen worden. “Naast de hoofdopdracht verzorgen we ook een buitenschoolse opvang voor baby’s en kindjes van de eerste en de tweede kleuterklas tijdens de schooldagen op woensdagnamiddag en elke weekdag tijdens de schoolvakanties”, zegt Firmin Verbrugge, voorzitter van de raad van bestuur van vzw Denderkind. “Met dit kinderdagverblijf hier in Welle willen we als vzw ons steentje bijdragen aan het tekort aan kwalitatieve kinderopvang. Het gebouw waar we aan de slag gaan, het vroegere ‘Baby Paradise’, werd wel grondig aangepakt om er een volwaardige en veilige opvang van te maken voor 36 kindjes.”

Schepen van Kinderopvang Sofie Renders (CD&V) mocht WonderWelle officieel openen. Ze is zeer blij met de opening. “Toen we te horen kregen dat Baby Paradise zou sluiten, moesten we dringend op zoek naar opvangplaatsen voor de kindjes, terwijl er al een wachtlijst was van 157 kinderen”, aldus Renders. “Door de contacten warm te houden met de vorige eigenaar van het pand en hem samen te brengen met Firmin Verbrugge, is er tussen hen een mooie samenwerking ontstaan. Met de 36 extra plaatsen is er al een vijfde van de wachtlijst weggewerkt. Tegelijkertijd blijven we bij Kind & Gezin ijveren voor extra gesubsidieerde plaatsen.”

Twee personeelsleden, Jullie en Charlotte, starten op 16 januari met de opvang van de eerste vijf kindjes. Naarmate er meer kindjes bijkomen, zal ook het aantal personeelsleden stijgen.