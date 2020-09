Nieuw GAS-reglement in Denderleeuw (en binnenkort ook in Haaltert): Leeftijd verlaagd naar 14 jaar, ook verstoren van openbare orde en oneigenlijk gebruik van lachgas opgenomen Claudia Van den Houte

11 september 2020

11u35 0 Denderleeuw Denderleeuw heeft een nieuw GAS-reglement waarmee de gemeente voortaan onder meer ook het oneigenlijk gebruik van middelen zoals lachgas en het verstoren van de openbare orde aanpakken. De leeftijd waarop inwoners een GAS-boete kunnen krijgen, wordt ook verlaagd naar veertien jaar. In Haaltert moet het nieuwe reglement nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Het nieuwe GAS-reglement werd donderdagavond goedgekeurd door de Denderleeuwse gemeenteraad. Het vorige GAS-reglement, van 29 november 2018, werd aangepast om overlast efficiënter aan te pakken en de leefbaarheid in Denderleeuw te verhogen. “Een aantal artikelen in het reglement werden verder verfijnd, aangevuld of weggelaten”, vertelt burgemeester Jo Fonck (LvB). “Zo kunnen we vanaf nu bijvoorbeeld het oneigenlijk gebruik van middelen, denk maar aan lachgas, of het verstoren van de openbare orde aanpakken. Het is voortaan ook mogelijk om een halt toe te roepen aan de wildgroei van textielcontainers. En omdat iedereen graag in een propere, nette buurt woont, hebben we de artikelen rond onkruid, overhangende begroeiing en het verloederen van percelen verder verfijnd.”

Daarnaast werd op vraag van de lokale politie Denderleeuw/Haaltert de leeftijd waarop iemand een GAS-boete kan krijgen, verlaagd naar 14 jaar. “In de praktijk stelt de politie vast dat het moeilijk is om op te treden tegen jongeren in de leeftijdscategorie van 14 tot 16 jaar die overlast veroorzaken. Het nieuwe GAS-reglement is nu in overeenstemming met de federale GAS-wet waar de minimum leeftijd al langer 14 jaar is. Ook hier zullen we, zoals we voorbije jaren al deden bij de leeftijdscategorie 16 tot 18 jaar, eerst een bemiddelingsprocedure opstarten en pas wanneer die niet slaagt, overgaan tot een boete. In de eerste plaats blijven we verder inzetten op sensibilisering en preventie. Met GAS steken we dus niet het vermanend vingertje op naar de burger, maar zorgen we er wel voor dat de overtreders zich bewust worden van de overlast die ze veroorzaken”, besluit burgemeester Jo Fonck.

Korter op de bal spelen

“Het vorige GAS-reglement was de voorbije jaren al een goed middel omdat het ons de mogelijkheden gaf om overlast en asociaal gedrag aan te pakken”, zegt schepen Andy Depetter (Groen). “We hebben echter ook gemerkt dat we voor bepaalde zaken korter op de bal moeten spelen. In het vorige GAS-reglement was dat niet altijd mogelijk en daarom hebben we het verder verfijnd of aangevuld. Zaken die in de praktijk niet voorkwamen, hebben we er dan weer uitgehaald.”

“Dankzij deze aanpassingen kunnen we verder inzetten op ‘Graag Aangenaam Samenleven’ voor iedere inwoner in onze gemeente. Uiteraard is het belangrijk dat in de volledige politiezone dezelfde regels gelden. De aanpassingen aan het reglement gebeurden dan ook in samenspraak met de gemeente Haaltert. Op 10 september keurde de gemeenteraad in Denderleeuw alvast het nieuwe GAS-reglement goed. Eind september zal het ook voorgelegd worden aan de gemeenteraad in Haaltert.”