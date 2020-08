Nieuw fietspad langs spoorlijn en vernieuwing Spoorweglaan onderdeel van plannen voor nieuwe aantrekkelijke stationsbuurt Claudia Van den Houte

14 augustus 2020

17u36 1 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw is momenteel volop bezig met de voorbereidingen om een gescheiden fietspad aan te leggen langs de spoorlijn tussen de Kemelbrug en het station.

Het gemeentebestuur laat weten een akkoord met Infrabel te hebben bereikt voor het gebruik van gronden van de spoorwegbeheerder om het fietspad te kunnen realiseren. De gemeente betaalt daarvoor één symbolische euro. “Het nieuwe fietspad komt achter de woningen in de A. Rodenbachstraat, langs de spoorlijn”, vertelt mobiliteitsschepen Yves De Smet (LvB). “Er wordt een nieuwe afsluiting geplaatst tussen het spoor en het nieuwe fietspad.”

Het wordt een vier meter breed en gescheiden fietspad, met fietsverkeer in beide richtingen, weg van de straatomgeving en het autoverkeer. “Op die manier kunnen we de fietsers een veilige verbinding aanbieden tussen de Kemelbrug en het station”, aldus De Smet nog. De overeenkomst wordt ondertekend op 1 september. “Daarna kan de realisatie snel gebeuren.”

Daarnaast worden ook de parkeerstroken tussen de bomen in de Rodenbachstraat aangepakt én wordt de Spoorweglaan vernieuwd. “Deze straat is momenteel zeer breed en nodigt te vaak uit voor overdreven snelheid, wat echt niet kan in een woonomgeving. Bij de heraanleg zullen we dan ook snelheidsremmende verkeersmaatregelen treffen in het belang van de omwonenden”, stelt De Smet.

Nieuwe stationsbuurt

Het project maakt deel uit van het actieplan van de gemeente om het wegennet verkeersveilig en aantrekkelijk te maken en past binnen de beleidsdoelstelling ‘Naar een aantrekkelijke stationsomgeving’. “We bouwen gestaag aan een nieuwe stationsbuurt, met participatie van de buurtbewoners”, legt schepen Andy Depetter (Groen), bevoegd voor Duurzaamheid en Integratie, uit.

“Infrastructuurwerken hebben daarin een groot aandeel, zoals de vernieuwing van de A. Rodenbachstraat en nog tal van andere straten in de wijk Leeuwbrug. En met de NMBS bekijken we samen hoe we ook het station zelf en de directe omgeving kunnen verbeteren. We hebben eveneens aandacht voor de mensen die in deze buurt leven. Met onze opbouwwerkers, gemeenschapswachten en andere partners zetten we daar ook voor Leeuwbrug heel hard op in.”