Nieuw ‘erfgoedbord’ vertelt verhaal schiptrekkers op gelijknamige brug Claudia Van den Houte

21 april 2020

11u53 14 Denderleeuw Op de Schiptrekkersbrug in Denderleeuw prijkt sinds kort een ‘erfgoedbord’.

Het bord toont oude foto’s die het verhaal van de schiptrekkers uit Denderleeuw vertellen. “Denderleeuwenaars dragen trots hun bijnaam van Schiptrekkers”, vertelt schepen van Toerisme en Erfgoed Jan De Nul (CD&V). “Tot het begin van de twintigste eeuw werden de schepen op de Dender door mensen en paarden voortgetrokken langs de jaagpaden. Steenkool uit Wallonië, arduin uit Lessen, bakstenen, pannen, hout, graan, … het werd allemaal via de Dender vervoerd.”

“Denderleeuw, en in het bijzonder de wijk Huissegem, was gekend voor zijn vele schiptrekkers. Rond 1860 telde de gemeente zo’n vijftig schippers en een honderdtal schiptrekkers. Het was zware arbeid en voor veel gezinnen de enige manier om de eindjes aan elkaar te knopen. Ook vrouwen en kinderen werden ingeschakeld om de schepen te trekken. Als eerbetoon aan de schiptrekkers krijgt hun verhaal een centrale plaats op de Schiptrekkersbrug.”

Het erfgoedbord maakt deel uit van het #STROOM-project, waarbij erfgoed langs spoor en Dender in de kijker wordt gezet. “Het neemt je mee naar bijzondere erfgoedlocaties in Aalst, Denderleeuw, Ninove, Lede en Erpe-Mere met een gloednieuwe wandel- en fietsbrochure, begin juni beschikbaar. In deze tijden is het zeker een aanrader om de eigen streek te (her)ontdekken”, aldus Michaël Van Houtte, erfgoedconsulent bij Erfgoedcel Denderland.

De komende weken worden er nog erfgoedborden geplaatst, onder andere in Ninove en Lede. Begin juni verschijnt een nieuwe wandel- en fietsbrochure, die de erfgoedlocaties langs spoor en Dender in Denderland bundelt.