Nieuw erfgoedbeeld in dorpskom is moderne interpretatie van Sint-Anna te Drieënbeeld Claudia Van den Houte

27 augustus 2019

14u48 2 Denderleeuw Op het grasveld voor het Administratief Centrum van Denderleeuw prijkt een nieuw erfgoedbeeld.

Het beeld werd maandag onthuld in het kader van het erfgoedproject ‘Kerkschatten op straat’. “Met dat project willen we per betrokken partnergemeente één uniek religieus erfgoedproject uitlichten en op een moderne manier in de kijker zetten”, vertelt Tom De Ridder, erfgoedconsulent van Erfgoedcel Denderland. “We willen de lokale bevolking confronteren met een moderne interpretatie van een religieus erfgoedobject, zodat ze op die manier hun eigen erfgoed (opnieuw) leren kennen. Het is ook belangrijk dat dit op een duurzame manier gebeurt en niet als iets éénmalig.”

Het beeld nabij het gemeentehuis is een moderne interpretatie, een denkspeeltuig, van het Sint-Anna te Drieënbeeld uit de Sint-Amanduskerk van Denderleeuw. “Deze beeldengroep omvat Jezus, Maria en de heilige Anna, kent een rijke geschiedenis en is uniek”, zegt erfgoedschepen Jan De Nul (CD&V). “Ook de link tussen de kerkfabriek Sint-Amandus Denderleeuw en het Hof ter Leeuwe werd verwerkt. Er was een goede samenwerking tussen de kerkfabriek Sint-Amandus, Erfgoedcel Denderland en het gemeentebestuur.”

“Er werd gekozen voor een symbolische plaats, dichtbij de plek waar het oorspronkelijke beeld wordt bewaard. Via dit project komt erfgoed letterlijk opnieuw in beeld in het centrum van onze gemeente”, besluit Marnick Vaeyens, schepen van Groenbeleid (LvB).