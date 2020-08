Nieuw circulatieplan voor stationsomgeving met eenrichtingsverkeer en meer aandacht voor fietsers Claudia Van den Houte

27 augustus 2020

18u25 0 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw heeft een nieuw circulatieplan opgemaakt voor de stationsomgeving. Verschillende straten in de buurt krijgen ook een nieuwe inrichting met eenrichtingsverkeer. Fietsen wordt aangemoedigd met onder meer fietsstraten.

Vanaf maandag 21 september worden de A. Rodenbachstraat en Spoorweglaan de twee verkeersassen die elk een rijrichting zullen bedienen. De A. Rodenbachstraat wordt de hoofdas richting de Kemelbrug, de Spoorweglaan wordt de hoofdas van de brug naar het station. De Spoorweglaan zal in 2021, net als de A. Rodenbachstraat, ingericht worden als éénrichtingstraat. Het verouderde wegdek zal plaatsmaken voor een nieuwe, versmalde rijbaan met geschrankt parkeren in combinatie met groenelementen. In de wijk Leeuwbrug komen er kleinere verkeerslussen, die aansluiten op de as A. Rodenbachstraat. Concreet worden Bosstraat, Sterrenboslaan, Sint Annastraat, Fabriekstraat en Van Lierdestraat, deel tussen Stationsstraat en Jan Verhavertstraat, éénrichting. Zo wordt er een fietsas gecreëerd in de wijk.

De gemeente wil ook meer ruimte geven aan fietsers door het invoeren van éénrichtingsverkeer in de Sterrenboslaan. Er wordt een verhoogd fietspad tegen de rijrichting aangelegd en voor de fietsers in de rijrichting wordt een fietssuggestiestrook aangebracht. Ook in de Wijmenierlaan komen fietssuggestiestroken. De Kruisstraat en Bosstraat worden fietsstraten. In die straten heeft de fietser voorrang op de auto. Fietsers mogen de volledige rijbaan gebruiken terwijl auto’s niet sneller dan 30 km/u mogen rijden en fietsers niet mogen inhalen. Op die manier ontstaat er een veilige fietsroute door de wijk naar het jaagpad en de fietssnelweg F2 Gent-Brussel.

Fietssnelweg

Ook de fietsers op de fietssnelweg F415, Burst – Denderleeuw zullen in de toekomst vanaf de Kemelbrug via een veilige doorsteek achter de huizen van de A. Rodenbachstraat naar het station van Denderleeuw kunnen rijden. Het gemeentebestuur is momenteel bezig met het verwerven van de nodige gronden zodat er een volwaardige fietssnelweg kan aangelegd worden achter de huizen langs het spoor. Het investeert hierin 520.000 euro. Een deel wordt ook gesubsidieerd.

Eerder kondigde de NMBS al vernieuwingswerken aan in het stations van Denderleeuw. Zo worden de perrons vernieuwd en verhoogd, met moderne luifels en schuilhuisjes, en worden de onderdoorgangen en de toegangen tot de perrons aangepakt. De roltrappen worden vervangen en er komen liften naar de perrons. De werken van de NMBS zullen midden 2025 volledig klaar zijn. Het bestuur zal met de NMBS samenzitten voor de aanpak van de buitenkant van het stationsgebouw en zal het stationsplein in de toekomst inrichten als een ontmoetingsruimte, volledig parkeer- en verkeersvrij. Het plant ook om een braakliggend terrein om te toveren tot een groene buurtparking voor bewoners en kortparkeren.