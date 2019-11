Nationale fanclub houdt ‘Rolling Stones Fanclubdag’ in Den Breughel Claudia Van den Houte

05 november 2019

16u33 1 Denderleeuw De Belgische Rolling Stones-fanclub ‘Sticky Fingers’ organiseert op zondag 10 november een ‘Rolling Stones Fanclubdag’ in zaal Den Breughel in Denderleeuw.

Wellenaar Luc Van der Hoeven, Rolling Stones-fan in hart en nieren, richtte de Belgische Rolling Stones-fanclub in 1990 op en is er nog steeds voorzitter van. “In de jaren negentig hielden we contact met een fanblad, maar sinds 2000 verlopen de contacten elektronisch en via sociale media”, aldus Luc Van der Hoeven. “We hielden ook jaarlijks een Rolling Stones-fandag, maar die werd in 2007 stopgezet. Er werd me gevraagd om het contact onder de fans weer aan te halen.” Vorig jaar werd de eerste Rolling Stones-fandag in jaren gehouden. Dit jaar wordt die herhaald en nog uitgebreid.

De fandag vindt zondag van 12 uur tot 22 uur plaats in Den Breughel op het Dorp. Vanaf 12 uur is er een muziekbeurs, een fotobeurs met exclusieve foto’s van een persoonlijke fotografe van de Stones, een Stonescafé en worden er exclusieve dvd’s op groot scherm van zeldzame Rolling Stones-concerten vertoond. Vanaf 18 uur is er dit jaar ook de live band ‘Brussels’ Affair’, die covers brengt van The Rolling Stones. De toegang bedraagt 5 euro in voorverkoop en 8 euro aan de kassa. Meer info via lvdh.stones@live.be.